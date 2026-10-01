В Киеве после атаки дронов РФ загорелась 25-этажка: первые подробности

Дым / © Associated Press

Реклама

В Киеве днем 1 октября из-за падения обломков дрона загорелась крыша 25-этажки в Подольском районе.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Реклама

«Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.

Реклама

Сейчас детали о возможных пострадавших, масштабах пожара и разрушениях выясняются. На месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, 1 октября российский беспилотник атаковал Южный мост в Киеве в момент, когда по нему двигался поезд метро. По данным городских властей, произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части моста.

Также в Киеве после атаки российских БПЛА возобновляют движение наземного общественного транспорта через Южный мост. Автобусы возвращаются к обычным маршрутам, однако движение поездов метро по мосту пока не возобновили.

Новости партнеров

Новости партнеров