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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве после атаки дронов РФ загорелась 25-этажка: первые подробности

Атака России на Киев вызвала пожар в 25-этажном доме.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дым

Дым / © Associated Press

В Киеве днем 1 октября из-за падения обломков дрона загорелась крыша 25-этажки в Подольском районе.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.

Сейчас детали о возможных пострадавших, масштабах пожара и разрушениях выясняются. На месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, 1 октября российский беспилотник атаковал Южный мост в Киеве в момент, когда по нему двигался поезд метро. По данным городских властей, произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части моста.

Также в Киеве после атаки российских БПЛА возобновляют движение наземного общественного транспорта через Южный мост. Автобусы возвращаются к обычным маршрутам, однако движение поездов метро по мосту пока не возобновили.

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