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- Киев
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В Киеве после атаки дронов РФ загорелась 25-этажка: первые подробности
Атака России на Киев вызвала пожар в 25-этажном доме.
В Киеве днем 1 октября из-за падения обломков дрона загорелась крыша 25-этажки в Подольском районе.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.
Сейчас детали о возможных пострадавших, масштабах пожара и разрушениях выясняются. На месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы.
Атака РФ на Киев — последние новости
Напомним, 1 октября российский беспилотник атаковал Южный мост в Киеве в момент, когда по нему двигался поезд метро. По данным городских властей, произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части моста.
Также в Киеве после атаки российских БПЛА возобновляют движение наземного общественного транспорта через Южный мост. Автобусы возвращаются к обычным маршрутам, однако движение поездов метро по мосту пока не возобновили.