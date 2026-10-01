РФ вдарила по Південному мосту в Києві: у якому стані переправа та коли запрацює метро

Дим над Південним мостом. Фото: Telegram-канал «Київ Інфо»

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У Києві після атаки російських БпЛА відновлюють рух наземного громадського транспорту через Південний міст. Автобуси повертаються до звичайних маршрутів, однак рух поїздів метро мостом поки не відновили.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Через Південний міст знову їздитимуть автобуси №22 та №91. Обидва маршрути повертаються до своїх звичайних схем руху.

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За інформацією від КМДА, фахівці КП «Київавтошляхміст» оглянули міст після атаки та не зафіксували критичних пошкоджень.

Водночас перевірка конструкцій метрополітену ще триває. Поїзди «зеленої» лінії наразі не курсують через Південний міст. Про скасування цих обмежень у КМДА обіцяють повідомити додатково.

Зараз рух на Сирецько-Печерській лінії організований окремо на двох відрізках: «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

Нагадаємо, 1 жовтня російський безпілотник атакував Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.

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Через вибухову хвилю до салону потяга через систему вентиляції потрапив пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Після атаки рух метро та наземного громадського транспорту через Південний міст тимчасово зупинили.

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