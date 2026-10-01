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РФ ударила по Южному мосту в Киеве: в каком состоянии переправа и когда заработает метро
В Киеве после атаки российских БпЛА частично возобновляют движение по Южному мосту.
В Киеве после атаки российских БпЛА возобновляется движение наземного общественного транспорта через Южный мост. Автобусы возвращаются на обычные маршруты, однако движение поездов метро по мосту пока не возобновлено.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Через Южный мост вновь будут курсировать автобусы № 22 и № 91. Оба маршрута возвращаются к своим обычным схемам движения.
По информации КГГА, специалисты КП «Киевавтошляхмист» осмотрели мост после атаки и не обнаружили критических повреждений.
В то же время проверка конструкций метрополитена продолжается. Поезда «зеленой» линии пока не курсируют через Южный мост. О снятии этих ограничений в КГГА обещают сообщить дополнительно.
В настоящее время движение на Сирецко-Печерской линии организовано отдельно на двух участках: «Сирец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор».
Напомним, 1 октября российский беспилотник атаковал Южный мост в Киеве в момент, когда им двигался поезд метро. По данным городских властей, произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части моста.
В результате взрывной волны в салон поезда через систему вентиляции попала пыль. Пассажиры и машинист не пострадали. После нападения движение метро и наземного общественного транспорта через Южный мост было временно приостановлено.