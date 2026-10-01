Ветерана ЗСУ викрали, вколовши невідому речовину: чого хотіли зловмисники

Затримання підозрюваного у викраденні ветерана ЗСУ / © Поліція Києва

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У Києві група злочинців викрала 53-річного ветерана ЗСУ та понад тиждень силоміць утримувала його у так званому «реабілітаційному центрі». Зловмисники зробили це, щоб отримати доступ до квартири чоловіка та викрасти 75 тисяч доларів, які він отримав від продажу житла.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Правоохоронці затримали організатора злочину. Йому та його 19-річній доньці вже повідомили про підозру, а суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Ветеран повернувся зі США та пішов до ЗСУ

Як повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції, потерпілий близько 30 років проживав у США. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну та приєднався до лав ЗСУ.

Взимку 2026 року військовий отримав тяжке поранення, після чого проходив лікування. Згодом його звільнили з військової служби.

Невдовзі чоловік вирішив продати свою квартиру у Шевченківському районі Києва. За версією слідства, саме інформація про його заощадження та майбутній продаж житла стала причиною злочину.

Злочинці вкололи чоловікові невідому речовину

До Шевченківського управління поліції потерпілий звернувся після звільнення, заявивши про крадіжку 75 тисяч доларів та документів із квартири.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що на початку вересня неподалік його будинку на чоловіка напали троє чоловіків і жінка. За даними поліції, вони зробили йому невідому ін’єкцію, силоміць посадили в автомобіль та відвезли до так званого «реабілітаційного центру» на Київщині.

Там ветерана утримували понад тиждень. Поки він перебував у неволі, організатор отримав доступ до його особистих речей і заволодів ключами від квартири. Після цього він разом із донькою проник до помешкання та забрав звідти 75 тисяч доларів і документи.

Викрадені у ветерана ЗСУ кошти / © Поліція Києва

Організатор залучив доньку та двох спільників

За даними слідства, організатором викрадення виявився 52-річний киянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство. Він був знайомий із потерпілим і знав про його фінансові заощадження.

До злочинної схеми чоловік залучив свою 19-річну доньку та ще двох спільників віком 33 та 22 роки. Донька, за версією слідства, стежила за потерпілим і передавала інформацію про його місцезнаходження.

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Поліцейські затримали організатора за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Двом іншим чоловікам, яких слідство вважає причетними до викрадення, також повідомили про підозру.

У «реабілітаційному центрі» виявили понад 40 людей

Під час розслідування правоохоронці провели обшук за місцем діяльності так званого «реабілітаційного центру». На момент приїзду поліції там перебували понад 40 людей.

Частина з них заявила правоохоронцям, що утримується проти власної волі. Поліція перевіряє ці повідомлення та встановлює, чи можуть до незаконного позбавлення людей волі бути причетні інші особи.

Організатору та його доньці інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також крадіжку в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За цими статтями їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Наразі організатор перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують встановлювати інших людей, які можуть бути причетними до цієї злочинної діяльності.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала розслідування можливого цькування 9-річного сина військовослужбовця ЗСУ його однолітками під час навчально-тренувальних зборів у Болгарії. Йдеться про резонансний інцидент, пов’язаний з київською спортивною школою «Ринг», вихованці якої перебували на виїзних зборах.

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