Ветерана ВСУ похитили, введя ему неизвестное вещество: чего хотели злоумышленники

Задержание подозреваемого в похищении ветерана ВСУ / © Полиция Киева

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В Киеве группа преступников похитила 53-летнего ветерана ВСУ и больше недели насильно удерживала его в так называемом «реабилитационном центре». Злоумышленники поступили так, чтобы иметь доступ к квартире мужчины и похитить 75 тысяч долларов, которые он получил от продажи жилья.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Правоохранители задержали организатора преступления. Ему и его 19-летней дочери уже предъявили подозрение, а суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ветеран вернулся из США и поступил на службу в ВСУ

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции, пострадавший около 30 лет проживал в США. После начала полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

Зимой 2026 года военнослужащий получил тяжелое ранение, после чего проходил лечение. Впоследствии его освободили от военной службы.

Вскоре мужчина решил продать свою квартиру в Шевченковском районе Киева. По версии следствия, именно информация о его сбережениях и предстоящей продаже жилья стала причиной преступления.

Преступники вкололи мужчине неизвестное вещество

В Шевченковское управление полиции потерпевший обратился после освобождения, заявив о краже 75 тысяч долларов и документов из квартиры.

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В ходе расследования правоохранители установили, что в начале сентября недалеко от его дома на ветерана напали трое мужчин и одна женщина. По данным полиции, они сделали ему неизвестную инъекцию, силой посадили в автомобиль и отвезли в так называемый «реабилитационный центр» в Киевской области.

Там ветерана удерживали больше недели. Пока он находился в неволе, организатор получил доступ к его личным вещам и завладел ключами от квартиры. После этого он вместе с дочерью проник в квартиру и похитил оттуда 75 тысяч долларов и документы.

Средства, похищенные у ветерана ВСУ / © Полиция Киева

Организатор привлек к делу свою дочь и двух сообщников

По данным следствия, организатором похищения оказался 52-летний житель Киева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Он был знаком с потерпевшим и знал о его сбережениях.

К преступной схеме мужчина привлек свою 19-летнюю дочь и еще двух сообщников в возрасте 33 и 22 лет. Дочь, по версии следствия, следила за потерпевшим и передавала информацию о его местонахождении.

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Полицейские задержали организатора при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Двум другим мужчинам, которых следствие считает причастными к похищению, также было предъявлено подозрение.

В «реабилитационном центре» обнаружили более 40 человек

В ходе расследования правоохранители провели обыск по месту деятельности так называемого «реабилитационного центра». На момент прибытия полиции там находилось более 40 человек.

Часть из них заявила правоохранительным органам, что удерживается против своей воли. Полиция проверяет эти заявления и выясняет, могут ли к незаконному лишению людей свободы быть причастны другие лица.

Организатору и его дочери инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также кражу в особо крупных размерах в условиях военного положения. По этим статьям им может грозить до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время организатор находится под стражей. Правоохранительные органы продолжают выявлять других лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.

Напомним, полиция Киева начала расследование возможной травли 9-летнего сына военнослужащего ВСУ его сверстниками во время учебно-тренировочных сборов в Болгарии. Речь идет о резонансном инциденте, связанном с киевской спортивной школой «Ринг», воспитанники которой находились на выездных сборах.

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