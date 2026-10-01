Вересень вразив погодою: у Києві зафіксували температурний рекорд

Тепла осінь / © pexels.com

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У вересні 2026 року в Києві зафіксували новий температурний рекорд. Середньомісячна температура на 1,4°C перевищила кліматичну норму.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції «Київ», середньомісячна температура повітря у вересні становила +16,3°C, що на 1,4°C вище за кліматичну норму.

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Найвища температура повітря була зафіксована 10 вересня — стовпчики термометрів піднялися до +29,7°C.

Найхолодніше було 23 вересня, коли під ранок температура опустилася до +5,9°C.

Метеорологічна осінь у столиці розпочалася 21 вересня — це на п’ять днів пізніше за середні багаторічні показники. Початком метеорологічної осені вважають стійкий перехід середньодобової температури повітря нижче +15°C.

Водночас вересень у Києві виявився доволі дощовим. На проспекті Науки випало 86 мм опадів, що становить 148% місячної норми.

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Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня через вплив потужного антициклону в кількох регіонах України очікуються перші нічні заморозки на ґрунті, хоча вдень усе ще утримуватиметься суха та відносно тепла погода.

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