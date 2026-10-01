Сентябрь поразил погодой: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Теплая осень / © pexels.com

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В сентябре 2026 года в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд. Среднемесячная температура на 1,4 °C превысила климатическую норму.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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По данным объединенной гидрометеорологической станции «Киев», среднемесячная температура воздуха в сентябре составила +16,3 °C, что на 1,4 °C выше климатической нормы.

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Самая высокая температура воздуха была зафиксирована 10 сентября — столбики термометров поднялись до +29,7 °C.

Холоднее всего было 23 сентября, когда к утру температура опустилась до +5,9 °C.

Метеорологическая осень в столице началась 21 сентября — это на пять дней позже средних многолетних показателей. Началом метеорологической осени считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха ниже +15 °C.

В то же время сентябрь в Киеве оказался довольно дождливым. На проспекте Науки выпало 86 мм осадков, что составляет 148% месячной нормы.

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Напомним, в ночь на 2 октября из-за влияния мощного антициклона в нескольких регионах Украины ожидаются первые ночные заморозки на почве, хотя днём по-прежнему будет сохраняться сухая и относительно тёплая погода.

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