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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве прогремели взрывы после объявления дроновой опасности: что известно

В Киеве после объявления воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников раздались взрывы, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена

В Киеве ночью раздались взрывы на фоне дроновой угрозы.

Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских беспилотников.

Жители города призвали пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального отбоя.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Киеве.

Информация о возможных попаданиях, работе ПВО, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Последствия атаки на Киев и область

По данным Киевской ОВА, в течение последних суток в результате российских атак на Киевщине пострадали шесть человек . В общей сложности повреждено 42 объекта в шести районах области, преимущественно частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Больше разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждены 24 объекта. Также последствия атак зафиксировали в Броварском, Бучанском, Белоцерковском, Фастовском и Бориспольском районах. На местах работают экстренные службы.

В Киеве 1 октября российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

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