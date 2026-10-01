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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве: движение транспорта остановлено (фото)

Российские войска снова ударили по Южному мосту в Киеве.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Южному мосту. Фото INSIDER UA

Удар по Южному мосту. Фото INSIDER UA

В Киеве вечером 1 октября русские войска беспилотниками повторно атаковали Южный мост.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место», — сообщил он.

Позже Кличко добавил, что в результате попадания беспилотника, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

Специалисты метрополитена осуществляют обесточивание железнодорожного полотна метро.

Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено. Когда он будет восстановлен, Кличко не уточнил.

Напомним, сегодня днем произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.

Дрон попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро.

Политолог Вадим Денисенко считает, что атака на Южный мост в Киеве может означать смену российской тактики.

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