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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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РФ атаковала Киев: в Дарницком районе повреждена 25-этажка

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки поврежден 25-этажный жилой дом, информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве зафиксировали новые последствия ночной российской атаки .

По данным КМВА , в Дарницком районе поврежден 25-этажный жилой дом.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Экстренные службы направляются на место происшествия.

Ранее в эту ночь последствия атаки фиксировали и в других районах столицы.

Напомним, что ранее РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве.

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