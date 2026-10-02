РФ атаковала Киев: в Дарницком районе повреждена 25-этажка

Дрон / © ТСН.ua

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В Киеве зафиксировали новые последствия ночной российской атаки .

По данным КМВА , в Дарницком районе поврежден 25-этажный жилой дом.

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Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

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Экстренные службы направляются на место происшествия.

Ранее в эту ночь последствия атаки фиксировали и в других районах столицы.

Напомним, что ранее РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве.

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