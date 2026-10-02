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- Киев
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РФ атаковала Киев: в Дарницком районе повреждена 25-этажка
В Дарницком районе Киева в результате российской атаки поврежден 25-этажный жилой дом, информацию о пострадавших сейчас уточняют.
В Киеве зафиксировали новые последствия ночной российской атаки .
По данным КМВА , в Дарницком районе поврежден 25-этажный жилой дом.
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Экстренные службы направляются на место происшествия.
Ранее в эту ночь последствия атаки фиксировали и в других районах столицы.
Напомним, что ранее РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве.
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