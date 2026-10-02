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Киев накроет новая волна холодов с заморозками: синоптики назвали даты — подробный прогноз
В столице и Киевской области 2 октября сохранится сухая погода без осадков.
В пятницу, 2 октября, в Киеве и Киевской области ожидается сухая погода с комфортной дневной температурой до +18.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 2 октября в Киеве ожидается ясная сухая погода.
«Максимальная температура в течение дня достигнет +16°. Ночные заморозки возможны только на окраинах или в окрестностях и исключительно на почве», — отмечает Диденко.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 2 октября в Киеве и на территории области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с.
Ночная температура в области составит от +1 до +6, при этом на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3. Днем температура воздуха поднимется до +14…+19.
В самом Киеве ночью столбики термометров будут показывать +4…+6°, а днём ожидается приятная тёплая погода в пределах +16…+18°.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что утром и днём в столице будет облачно, только вечер порадует нас ясным небом. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +9 до +16 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 2 октября.
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