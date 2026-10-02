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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев накроет новая волна холодов с заморозками: синоптики назвали даты — подробный прогноз

В столице и Киевской области 2 октября сохранится сухая погода без осадков.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Киев

Киев / © УНИАН

В пятницу, 2 октября, в Киеве и Киевской области ожидается сухая погода с комфортной дневной температурой до +18.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 2 октября в Киеве ожидается ясная сухая погода.

«Максимальная температура в течение дня достигнет +16°. Ночные заморозки возможны только на окраинах или в окрестностях и исключительно на почве», — отмечает Диденко.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 2 октября в Киеве и на территории области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с.

Ночная температура в области составит от +1 до +6, при этом на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3. Днем температура воздуха поднимется до +14…+19.

В самом Киеве ночью столбики термометров будут показывать +4…+6°, а днём ожидается приятная тёплая погода в пределах +16…+18°.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что утром и днём в столице будет облачно, только вечер порадует нас ясным небом. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +9 до +16 градусов тепла.

Погода в Киеве 2 октября

Погода в Киеве 2 октября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 2 октября.

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