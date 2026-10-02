Київ / © УНІАН

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У п’ятницю, 2 жовтня, у Києві та на Київщині очікується суха погода з комфортною денною температурою до +18.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 2 жовтня очікується ясна суха погода.

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«Максимальна температура впродовж дня досягне + 16°. Нічні заморозки імовірні лише на околицях чи в області та винятково на ґрунті», — зазначає Діденко.

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За прогнозом Українського гідрометцентру, 2 жовтня в Києві та на території області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме з північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Нічна температура по області становитиме від +1 до +6, при цьому на поверхні ґрунту передбачаються заморозки 0…-3. Удень повітря прогріється до +14…+19.

У самому Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +4…+6°, а вдень очікується приємна тепла погода в межах +16…+18°.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок та день у столиці будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +9 до +16 градусів тепла.

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Погода у Києві 2 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 2 жовтня.

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