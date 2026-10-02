РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві

Південний міст / © Київська міська прокуратура

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У Києві в ніч проти 2 жовтня зафіксували нові наслідки російської атаки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, сталося повторне влучання у Південний міст. Екстрені служби прямують на місце.

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Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на відкритій території.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів.

Пожежі не виникло. Інформації про постраждалих немає.

Деталі та масштаби наслідків атаки уточнюються.

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За даними Київської ОВА, протягом останньої доби внаслідок російських атак на Київщині постраждали шестеро людей. Загалом пошкоджено 42 об’єкти у шести районах області, переважно приватні будинки, автомобілі, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі — там пошкоджено 24 об’єкти. Також наслідки атак зафіксували у Броварському, Бучанському, Білоцерківському, Фастівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені служби.

У Києві 1 жовтня російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

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