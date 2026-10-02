Затори в Києві через атаки на міст: де перекрито рух

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Ранок 2 жовтня у Києві розпочався з масштабних заторів через обмеження руху мостами після нових російських атак. Найскладніша ситуація утворилася на шляхах між лівим і правим берегами столиці — затори фіксують, зокрема, на Печерську та Дніпровській набережній.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію на дорогах столиці, перекриття мостів, зміни в роботі громадського транспорту та ціни на таксі між берегами Києва.

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На Осокорках зібралися черги пасажирів, які очікують на громадський транспорт у напрямку правого берега. На тлі транспортних проблем різко зросла й вартість поїздок на таксі. На скриншотах із застосунків видно, що вранці вартість поїздки з лівого берега на правий перевищувала тисячу гривень. В одному із сервісів стандартна поїздка оцінювалася у 1056 грн, комфорт — у 1189 грн, бізнес — у 1323 грн. В іншому ціни сягали 1609–2299 грн залежно від класу авто.

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Ціни на таксі. Фото: скриншоти\INSIDER UA

Ціни на таксі. Фото: скриншоти\INSIDER UA

Які мости перекриті та як курсує транспорт

Через наслідки російських атак у столиці запровадили тимчасові обмеження. Південний міст перекрили в обох напрямках, а автобуси №22 та №91 спрямували через Дарницький міст. Міст Патона також перекрили в обох напрямках, через що автобуси №51, №55, №115 та №118-Д перевели на об’їзний маршрут через Дарницький міст.

Зміни торкнулися і тролейбусів: №43 курсує між Кібцентром та площею Либідською, а №50 — між вулицею Милославською та Дарницькою площею. Мостом Метро обмежили рух у напрямку правого берега, тому автобус №1-М спрямували через Подільський міст.

Згодом у КМДА повідомили, що рух частини громадського транспорту вдалося відновити. Автобуси №51, №55, №115, №118-Д та тролейбуси №43 і №50 знову курсують за своїми звичними схемами.

Також відновив рух автобус №1-М. Водночас через складну дорожню ситуацію громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка.

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Що стоїть за атаками на Південний міст у Києві

Удари по Південному мосту в Києві є частиною ширшої повітряної кампанії Росії, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Її мета — завдати шкоди українській економіці та ускладнити повсякденне життя жителів столиці.

Російські «воєнкори» заявляють, що атаки на міст спрямовані на блокування транспортних потоків. За їхніми твердженнями, повторні удари по одній і тій самій ділянці мають призвести до накопичення пошкоджень конструкції.

Аналітики ISW зазначають, що Росія атакує цивільні об’єкти вдень і вночі, намагаючись дезорганізувати повсякденне життя киян та порушити роботу міської інфраструктури. Крім того, удари мають на меті зашкодити економіці України через ускладнення логістики, а також переміщення пасажирів і вантажів.

Удари по Південному мосту — останні новини

Нагадаємо, 1 жовтня російський безпілотник атакував Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, зафіксували два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.

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Через вибухову хвилю до салону потяга через систему вентиляції потрапив пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Після удару рух метро та наземного громадського транспорту через Південний міст тимчасово зупинили.

Південний міст у Києві зазнав повторного російського удару вже наступної ночі після попередньої атаки. Нове влучання зафіксували в ніч проти 2 жовтня.

Водночас політолог Вадим Денисенко припустив, що атаки на Південний міст можуть свідчити про зміну російської тактики та вихід за одну з негласних «червоних ліній» війни. За його словами, раніше нібито діяло неформальне правило, за яким Україна не завдавала ударів по Кримському мосту, а Росія — по мостах через Дніпро.

Денисенко пов’язує можливу зміну тактики з появою реактивних «Шахедів». На його думку, РФ може перевіряти, чи здатні серійні точкові удари такими дронами пошкодити міст настільки, щоб тимчасово вивести його з експлуатації.

«Міст — доволі сильна конструкція, і одним ударом його не знести. Але цілеспрямовані удари в одну точку в теорії можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей „експеримент“», — додав Денисенко.

Він nfrj; припускає, що Москва усвідомлює можливість ударів України у відповідь по Кримському мосту, однак цей об’єкт уже не має для Кремля такого символічного значення, як на початку повномасштабної війни.

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