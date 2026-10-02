Нова загроза для Південного мосту в Києві: чим саме вдарили росіяни та чи є ризик руйнування

Південний міст у Києві / © УНІАН

Реклама

Російські війська можуть використовувати кумулятивні боєголовки на своїх далекобійних безпілотниках для ураження великих та укріплених об’єктів, таких як Південний міст у Києві, однак для завдання серйозних руйнувань їм знадобляться неодноразові й точні удари протягом короткого проміжку часу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

За даними радника з оборонних технологій Сергія «Флеша» Бескрестнова, окупанти почали встановлювати 40-кілограмові кумулятивні бойові частини на реактивні дрони типу «Герань» (аналог «Шахеда»). Головне призначення такої зброї — знищення електроопор та міцних сталевих конструкцій мостів.

Реклама

У чому небезпека нової тактики?

Кумулятивний заряд фокусує вибухову енергію в одну точку, що значно підвищує його здатність пробивати загартовану сталь та бетон. Це завдає значно більших руйнувань мостам, бронетехніці, фортифікаціям та іншим залізобетонним спорудам, ніж звичайні фугасні заряди.

Низка російських «воєнкорів» стверджує, що ворог застосував такий дрон саме для удару по Південному мосту в Києві, тоді як інші кажуть про атаки по лініях електропередач. Наразі точний тип боєголовки, використаної під час обстрілу мосту, залишається нез’ясованим.

Яка загроза для столичної інфраструктури?

Аналітики ISW застерігають: подібні технологічні адаптації ударних дронів можуть дозволити РФ методично й точно бити по уразливих місцях конструкцій. У перспективі це здатно завдати суттєвої шкоди інфраструктурі, яку ворогу раніше не вдавалося критично пошкодити або знищити.

Втім, після останньої атаки рух метро та автомобілів Південним мостом відновили вже наступного дня. Експерти наголошують, що аби завадити українським службам ремонтувати міст та дійсно вивести його з ладу, росіянам доведеться здійснити серію високоточних повторних ударів у стислі терміни.

Реклама

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 2 жовтня зафіксовано нове влучання у Південний міст. Екстрені служби працюють на місці.

Раніше, 1 жовтня, російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

Новини партнерів

Новини партнерів