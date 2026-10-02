Новая угроза для Южного моста в Киеве: чем именно ударили россияне и есть ли риск разрушения

Южный мост в Киеве / © УНИАН

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Российские войска могут использовать кумулятивные боеголовки на своих дальнобойных беспилотниках для поражения крупных и укрепленных объектов, таких как Южный мост в Киеве, однако для нанесения серьезных разрушений им понадобятся неоднократные и точные удары в течение короткого промежутка времени.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным советника по оборонным технологиям Сергея «Флеша» Бескрестнова, оккупанты начали устанавливать 40-килограммовые кумулятивные боевые части на реактивные дроны типа «Герань» (аналог «Шахеда»). Главное предназначение такого оружия — уничтожение электроопор и прочных стальных конструкций мостов.

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В чем опасность новой тактики?

Кумулятивный заряд фокусирует взрывную энергию в одну точку, что значительно повышает способность пробивать закаленную сталь и бетон. Это наносит значительно большие разрушения мостам, бронетехнике, фортификациям и другим железобетонным сооружениям, чем обычные фугасные заряды.

Ряд российских «военкоров» утверждает, что враг применил такой дрон именно для удара по Южному мосту в Киеве, в то время как другие говорят об атаках по линиям электропередач. В настоящее время точный тип боеголовки, использованной при обстреле моста, остается невыясненным.

Какая угроза для столичной инфраструктуры?

Аналитики ISW предостерегают: подобные технологические адаптации ударных дронов могут позволить РФ методично и точно бить по уязвимым местам конструкций. В перспективе это способно нанести существенный вред инфраструктуре, который врагу раньше не удавалось критически повредить или уничтожить.

Впрочем, после последней атаки движение метро и автомобилей по Южному мосту возобновили уже на следующий день. Эксперты отмечают, что чтобы помешать украинским службам ремонтировать мост и действительно вывести его из строя, россиянам придется осуществить серию высокоточных повторных ударов в сжатые сроки.

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Напомним, во время ночной атаки на Киев 2 октября зафиксировано новое попадание в Южный мост. Экстренные службы работают на месте.

Ранее, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

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