"Його знайшли під завалами будинку": що відомо про 14-річного Іллю, якого вбила РФ у Вишгороді

14-річний Ілля Гончаров / © Facebook

Реклама

2 жовтня у Вишгороді попрощаються з 14-річним Іллею Гончаровим. Хлопчик загинув унаслідок російського удару по приватному житловому будинку в ніч проти 30 вересня.

Про Іллю Гончарова як про безвинну жертву російського терору розповіли на Facebook-сторінці «Їх убила Росія».

Реклама

Удар по будинку у Вишгороді

У ніч проти 30 вересня Київщина зазнала масованої ракетно-дронової атаки РФ. У Вишгороді російський удар зруйнував приватний житловий будинок.

Реклама

Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники врятували трьох людей. Серед них були батьки Іллі — Павло та Олена — і його сестричка Ліза. Дівчинка пережила гостру реакцію на стрес, дорослі також зазнали травм.

Однак 14-річного Іллю врятувати не вдалося. Хлопчик опинився під уламками будинку, а отримані травми виявилися несумісними із життям. Його тіло рятувальники знайшли під завалами.

Будинок родини Іллі після удару РФ / © ДСНС

Ілля та його сім’я були жителями села Яструбщина Есманьської громади на Сумщині. Родина переїхала до Київської області, сподіваючись знайти безпечніше місце для дітей.

Сумщина тривалий час потерпає від регулярних російських обстрілів. Саме через постійні атаки батьки вирішили залишити рідний край і переїхати на Київщину. Однак навіть після зміни місця проживання сім’я не змогла уникнути російського терору.

Реклама

Що відомо про вбитого росіянами Іллю Гончарова

Рідні розповідають, що найбільшою пристрастю хлопчика були мотоцикли. Він цікавився мототехнікою, доглядав за своїми транспортними засобами та мріяв про Kawasaki.

«Наш хлопчик Ілюша дуже любив мотоцикли. Він просто ними жив. Починав з мопеда, потім у нього були Viper, Shineray. Він дуже дбав про кожен свій мотоцикл, доглядав за ними, беріг їх і постійно мріяв про Kawasaki», — розповіла тітка загиблого підлітка Марія.

Для Іллі мотоцикли були не просто захопленням. Вони стали важливою частиною його життя — справою, якій він присвячував час, про яку мріяв і за якою його запам’ятали близькі.

Рідні просять байкерів приїхати на прощання

«Ми хочемо попрощатися з Ілюшею так, як йому було б близько до серця. Дуже просимо всіх, хто має мотоцикл і має можливість приїхати, долучитися до нашого прощання», — просять рідні.

Реклама

За словами рідних, під час поховання вони хочуть, щоб поруч із Іллею були мотоцикли, а мотоциклісти на знак прощання погазували й посигналили.

Прощання Іллею Гончаровим відбудеться у Вишгороді 2 жовтня. О 12:00 у церкві на проспекті Шевченка, 5А, розпочнеться поминальна служба. Поховання хлопчика заплановане на 13:00 на новому кладовищі на вулиці Шолуденка.

Масована атака на Київ і область 30 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. За даними Повітряних сил, ворог застосував ракети «Циркон», «Онікс», «Іскандер-М»/С-400, а також 188 ударних безпілотників. Сили ППО знищили або подавили 160 повітряних цілей, однак влучання зафіксували на 18 локаціях.

У Києві через атаку виникли пожежі та сталися руйнування у Святошинському, Подільському, Голосіївському й Солом’янському районах. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, гаражі та інші об’єкти. У столиці є загиблі й постраждалі, також погіршилася якість повітря.

На Київщині наслідки атаки зафіксували у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах. У Вишгороді російський удар зруйнував приватний будинок, унаслідок чого загинула дитина.

У Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, автомобілі та складські приміщення. В Обухівському районі через атаку загорівся супермаркет.

Новини партнерів

Новини партнерів