"Его нашли под завалами дома": что известно о 14-летнем Илье, которого убила РФ в Вышгороде

14-летний Илья Гончаров / © Facebook

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2 октября в Вышгороде попрощаются с 14-летним Ильей Гончаровым. Мальчик погиб в результате российского удара по частному жилому дому в ночь на 30 сентября.

Об Илье Гончарове как о невинной жертве российского террора рассказали на Facebook-странице «Их убила Россия».

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Удар по дому в Вышгороде

В ночь на 30 сентября Киевщина подверглась массированной ракетно-дроновой атаке РФ. В Вышгороде российский удар разрушил частный жилой дом.

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Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники спасли трех человек. Среди них были родители Ильи — Павел и Елена — и его сестрица Лиза. Девочка пережила острую реакцию на стресс, взрослые также получили травмы.

Однако 14-летнего Илью спасти не удалось. Мальчик оказался под обломками дома, а полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Его тело спасатели обнаружили под завалами.

Дом семьи Ильи после удара РФ

Илья и его семья были жителями села Ястребщина Эсманьской общины на Сумщине. Семья переехала в Киевскую область, надеясь найти более безопасное место для детей.

Сумщина долгое время подвергается регулярным российским обстрелам. Именно из-за постоянных атак родители решили покинуть родной край и переехать на Киевщину. Однако даже после смены места жительства семья не смогла избежать российского террора.

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Что известно об убитом россиянами Илье Гончарова

Родные рассказывают, что наибольшим пристрастием мальчика были мотоциклы. Он интересовался мототехникой, ухаживал за своими транспортными средствами и мечтал о Kawasaki.

«Наш мальчик Илюша очень любил мотоциклы. Он просто ими жил. Начинал с мопеда, потом у него были Viper, Shineray. Он очень заботился о каждом своем мотоцикле, ухаживал за ними, берег их и постоянно мечтал о Kawasaki», — рассказала тетя погибшего подростка Мария.

Для Ильи мотоциклы были не просто увлечением. Они стали важной частью его жизни — делом, которому он посвящал время, о котором мечтал и по которому его запомнили близкие.

Родные просят байкеров приехать на прощание

«Мы хотим попрощаться с Илюшей так, как ему было бы близко к сердцу. Очень просим всех, у кого есть мотоцикл и есть возможность приехать, приобщиться к нашему прощанию», — просят родные.

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По словам родных, во время похорон они хотят, чтобы рядом с Ильей были мотоциклы, а мотоциклисты в знак прощания погазовали и посигналили.

Прощание Ильей Гончаровым состоится в Вышгороде 2 октября. В 12:00 в церкви по проспекту Шевченко, 5А, начнется поминальная служба. Похороны мальчика запланированы на 13:00 на новом кладбище на улице Шолуденко.

Массированная атака на Киев и область 30 сентября

Напомним, в ночь на 30 сентября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. По данным Воздушных сил, враг применил ракеты Циркон, Оникс, Искандер-М/С-400, а также 188 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили или подавили 160 воздушных целей, однако попадание зафиксировали на 18 локациях.

В Киеве из-за атаки возникли пожары и разрушения в Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах. Повреждены жилые дома, складские помещения, гаражи и другие объекты. В столице есть погибшие и пострадавшие, также ухудшилось качество воздуха.

В Киевской области последствия атаки зафиксировали в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах. В Вышгороде российский удар разрушил частный дом, в результате чего погиб ребенок.

В Бучанском районе повреждены частные дома, автомобили и складские помещения. В Обуховском районе из-за атаки загорелся супермаркет.

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