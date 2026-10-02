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- Киев
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Россия уничтожила еще один крупный дата-центр в Киеве: какие последствия
Несмотря на разрушение дата-центра, потери клиентских данных удалось избежать благодаря резервным хранилищам.
В результате очередного российского удара по Киеву был полностью разрушен дата-центр dline.ua на улице Предславинской. Это уже третий подобный объект критической IT-инфраструктуры, который остановил работу за последние несколько дней.
Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на комментарий от компании, владеющей дата-центром.
По состоянию на 1 октября дата-центр dline.ua, расположенный на улице Предславинской, 28 в Киеве, был полностью разрушен в результате российского удара. В компании сообщили, что все сервисы и данные клиентов перенесли на резервные площадки.
Отметим, dline.ua — далеко не первый дата-центр, который за последние несколько дней сообщил о прекращении работы из-за российских атак.
Российские удары по дата-центрам Украины — что известно
Так, 29 сентября из-за российских ударов по дата-центрам и узловому оборудованию в Киеве и ряде регионов Украины возникли масштабные перебои с Интернетом, хостингом и телефонной связью.
В частности, в столице пострадали объекты провайдеров Cosmonova (ударам подвергся и их розничный бренд «Коло.ТВ»), Datagroup, UTELS, Crazy Network, «Павутина», Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost и «Домонет». Из-за повреждений инфраструктуры связи и хостинга также приостанавливал работу телеканал «Новини.LIVE».
В результате российских ударов 1 октября киевский дата-центр «Парковый» подвергся критическим повреждениям и полностью прекратил работу без возможности восстановления. Клиентские данные и мощности сохранились и восстанавливаются на альтернативных площадках в ЕС благодаря резервированию.