Коли метро через Південний міст знову поїде: у Кличка пояснили, чого чекають для старту поїздів

Південний міст / © Архів

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У Києві готуються відновити повноцінний рух поїздів «зеленою» гілкою метрополітену через Південний міст, який зазнав ворожих атак. Наразі підземка чекає на ключовий висновок фахівців щодо технічного стану мостового переходу.

Про це за підсумками засідання Ради оборони Києва повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

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За словами Кличка, Київський метрополітен технічно готовий запустити рух поїздів Південним мостом після останніх обстрілів, зокрема й під час жовтого рівня повітряної тривоги.

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Водночас остаточне рішення щодо відновлення пасажирських перевезень буде ухвалено лише після того, як мерія отримає експертний висновок від наукових інститутів. Відповідне звернення щодо обстеження стану споруди вже направило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі фахівці обстежують конструкції мосту, аби гарантувати повну безпеку пасажирів під час руху поїздів.

Раніше ми писали про те, що влада Києва скликала термінову Раду оборони через ситуацію з мостами.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 2 жовтня зафіксовано нове влучання у Південний міст. Екстрені служби працюють на місці.

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Раніше, 1 жовтня, російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

Зазначимо, що Південний міст у Києві бомблять не просто так, це — частина більшого плану Путіна: в ISW назвали цілі.

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