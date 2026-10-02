Новий APOLLO NEXT у Києві: скільки коштують тренування та що входить у підписку

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22 жовтня 2026 року в Києві відкриється 15-й спортпростір APOLLO NEXT — на Харківському шосе, 144. Чотиритижнева підписка на новий клуб коштує від 1249 грн, перші 4 тижні — від 299 грн.

Що за клуб відкривають на Харківському шосе

Площа нового спортпростору — 1150 м². У залі встановлять 120 тренажерів і 256 одиниць вільних ваг, працюватимуть 20 тренерів, розклад міститиме 48 групових занять на тиждень.

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Клуб працюватиме з понеділка по п’ятницю з 06:30 до 23:00, у суботу та неділю — з 08:00 до 22:00. Для гостей передбачені 280 шафок і 20 персональних сейфів, а на випадок відключень електроенергії — резервне живлення та резервне освітлення.

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Скільки коштує підписка

APOLLO NEXT працює за моделлю підписки на 4 тижні, купувати річний абонемент у спортзал не обов’язково. Ціна залежить від конкретного клубу, тому єдиного прайса на всю мережу немає.

У новому клубі на Харківському шосе вартість чотиритижневої підписки:

GymPass — 1249 грн (перші 4 тижні — 299 грн);

SuperPass — 1499 грн (перші 4 тижні — 599 грн);

MultiPass — 1999 грн (перші 4 тижні — 999 грн).

До вартості підписки додається щорічний членський внесок за користування клубними сервісами — 599 грн (повна вартість — 1199 грн, пропозиція від 1.07.2026). Його списують автоматично на 42-й день після оформлення підписки, тобто протягом перших шести тижнів цей платіж не нараховують.

Для тих, кому зручніше оплатити одразу на рік, є річні формати: GymPass 365 — 9588 грн, SuperPass 365 — 11 988 грн; членський внесок при цьому — 0 грн. Річну оплату можна розділити на 12 частин через банки-партнерів (Monobank, ПриватБанк, ПУМБ, ОТП Банк).

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Що входить у базову підписку

Мінімальний пакет — це доступ до тренажерної зали вибраного клубу. Далі набір залежить від тарифу.

Залежно від формату новий гість отримує:

стартове тренування з коучем на 30 хвилин — екскурсію клубом, пояснення, як користуватися обладнанням, і саме заняття;

разову перевірку складу тіла на аналізаторі Accuniq BC380;

індивідуальний тренувальний план;

мобільний застосунок APOLLO NEXT;

клубну картку-браслет, якою відкривають турнікет, шафку й сейф.

Accuniq BC380 показує масу, зріст, відсоткове співвідношення жиру та кісткової маси, кількість рідини в організмі. Ці цифри тренер використовує, коли складає план.

Сейф на GymPass доступний тільки на час тренування, у SuperPass і MultiPass — без обмежень. Окрему особисту шафку можна орендувати додатково — від 399 грн за 4 тижні залежно від тарифу.

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Групові та персональні тренування

Групові тренування входять у SuperPass і MultiPass. Власники GymPass можуть докупити їх окремо — 399 грн за 4 тижні.

У мережі проходить понад 100 групових тренувань на тиждень, більшість занять триває 45–60 хвилин. Реєструватися потрібно заздалегідь — у застосунку або в особистому кабінеті на сайті; без реєстрації тренер має право не пустити в зал навіть за наявності вільних місць. Скасувати запис треба не пізніше ніж за 2 години до початку, інакше доступ до запису на групові блокують на 7 днів.

Робота з персональним тренером тарифікується окремо:

разове заняття — 999 грн;

пакет із 14 тренувань з Альфа-коучем — 949 грн за тренування;

COSMOSET на 18 тренувань (6 тижнів) — від 450 грн за заняття;

COSMOSET на 36 тренувань (12 тижнів) — від 400 грн за заняття.

Пакети COSMOSET передбачають 3 тренування на тиждень за фіксованим графіком. До них входить доступ до всіх клубів мережі та до групових програм — на 8 тижнів у пакеті з 18 тренувань і на 12 тижнів у пакеті з 36. Одну заміну тренера в межах пакета роблять безкоштовно.

Тренери мережі сертифіковані за європейським стандартом EREPS, серед коучів є ті, хто працює з людьми з інвалідністю. Вибрати фахівця під свій запит і записатися на персональні тренування можна на сайті мережі або через застосунок — він підбирає тренера за запитом і дозволяє забронювати безкоштовне персональне тренування GRAVITY.

Чим формати підписок відрізняються між собою

GymPass надає тренажерну залу вибраного клубу без обмежень за часом роботи, клубну картку та сейф на час тренування.

SuperPass додає до цього групові програми й повноцінний сейф.

MultiPass відкриває доступ до всіх клубів мережі й дозволяє приводити із собою друга за правилом «1 день = 1 друг»; при активації друга сплачується реєстраційний збір 149 грн. Якщо мережевий доступ потрібен власнику GymPass або SuperPass, його купують окремою послугою — 299 грн на тиждень або 499 грн за 4 тижні.

З чого починати новачкові

«Перша помилка новачка — одразу брати велику вагу й ходити в зал шість разів на тиждень. Через два тижні така людина зникає. Починати варто з трьох тренувань на тиждень і з техніки, а не з ваги на штанзі. Стартова діагностика потрібна саме для цього: коли ти бачиш свої цифри по м’язах і жиру, зникає спокуса порівнювати себе з кимось в Інстаграмі та з’являється власна точка відліку», — Сергій Цибульский, APOLLO NEXT CEO.

Що врахувати перед оформленням

Оплата списується з прив’язаної банківської картки автоматично: наступні платежі — через кожні 4 тижні від старту підписки, членський внесок — на 42-й день.

Заморозку надають після сплати членського внеску, додатковий тиждень коштує від 119 грн. Відвідувати клуб можна з 12 років за письмовою згодою одного з батьків, самостійно — з 14 років.

Під час дронової загрози тренуватися можна — клуб працює у звичайному режимі, якщо дрони не наближаються до його району. За ракетної або масованої дронової загрози заняття переривають, а гості залишають клуб, поки вона не мине.

Актуальні ціни та розклад кожної локації є на сайті мережі, де зібрані всі клуби APOLLO NEXT у Києві.

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