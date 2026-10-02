Чи зможуть російські удари по мостах паралізувати Київ: військовий експерт оцінив реальну загрозу

Південний міст / © УНІАН

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Російські окупанти навряд чи зможуть повністю знищити ключові мости Києва через їхню міцну радянську конструкцію, однак їхньою головною метою є суттєве зниження пропускної здатності та ускладнення військової логістики між берегами Дніпра.

Водночас одним із глобальних рішень проблеми є будівництво підземного тунелю, розповів у коментарі УНІАН колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак, коментуючи удари РФ по Південному мосту в Києві.

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«Як такий приклад — Антонівський міст у Херсоні. Наші військові дуже тривалий час намагалися його зруйнувати, щоб перерізати росіянам дорогу. Це було неймовірно складно. Тому я думаю, що мости встоять. Інше питання, що пропускна здатність може дуже суттєво просісти. І я думаю, що РФ робить акцент саме на цьому. Їм не так важливо зруйнувати ці мости, як зробити так, аби ними не переміщувалися військові вантажівки — з дронами, вибухівкою, снарядами, а також важка техніка, як на лівий берег, на фронт, так і на правий, на ремонт», — пояснив він.

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Ступак додав, що на тлі цих ударів, Україні може знадобитися обмежувати рух мостами:

«Наприклад, можуть лишати для проїзду лише одну смугу замість трьох, бо ситуація складна», — сказав Ступак.

На запитання, чи здатні удари балістикою по мосту ще сильніше ускладнити ситуацію, експерт відповів:

«Раніше вони уникали таких ударів. Можливо, питання в точності цих ракет. Оскільки навіть західна високоточна зброя має з цим проблеми. Ми памʼятаємо перехоплену розмову німецьких військових. Вони казали, що влучити по Кримському мосту ракетами дуже складно. А це ж німецька зброя, бундесмашина і навіть вони мали сумніви щодо цього».

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Як розвʼязати цю проблему в тривалій перспективі

Ступак зазначив, що після війни Україні треба серйозно зайнятися питанням створення підземного переїзду через Дніпро, в першу чергу для військових потреб, аби подібних загроз не виникало в майбутньому.

«Нам треба хоча б один такий тунель. Я розумію, це мільярди доларів. Але хоча б один такий тунель ми повинні мати», — пояснив він.

На уточнення про те, що в часи СРСР в Києві намагалися побудувати такий тунель під Дніпром, однак цього не вийшло зробити, експерт відповів:

«Наскільки я знаю, ми не мали технічних можливостей реалізувати цей проєкт. Так само в часи СРСР хотіли побудувати міст там, де зараз стоїть Кримський міст. Але тоді не було можливостей. Але вже пройшло багато років, з’явилися технічні рішення і це вже можна робити. Питання лише у фінансуванні. Але для нас це питання виживання. Його треба побудувати хоча б для військових потреб. Щоб він охоронявся, був під водою, було кілька вʼїздів та виїздів, перевірялися всі вантажі».

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Як зараз Україна може зменшити наслідки від ударів по мостах

Військовий експерт зазначив, що українська влада вже вживає заходів для оборони міста.

«Наскільки мені відомо, зараз задача №1 для ППО — це оборона мостів. Захист посилюють. Наскільки мені відомо, за вчора відсоток збиття російських дронів підскочив до 85%. Я поки не можу сказати, наскільки правдивою є ця інформація, але такий рівень надихає на те, що мости вцілюють», — пояснив він.

За словами Ступака, Україна також має швидко реагувати на російські влучання по мостах, аби трафік повністю не зупинився.

«Його можуть постійно ремонтувати. Пошкодили — відразу ремонтують, підтягують. Можливо будуть сітку ставити», — зазначив Ступак.

На запитання, чи здатні сітки захистити мости від «Шахедів», експерт відповів:

«Якщо йдеться про звичайний „Шахед“, я думаю, що так, але коли реактивний… Спеціалісти з цієї сфери кажуть, що в цих дронах просто величезна кінетична сила. Вони летять на величезній швидкості і можуть пробивати певні споруди виключно за інерцією і вже потім усередині вибухати. тому є ризики, що сітки можуть не витримати. Але мені здається, треба пробувати».

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть допомогти розвʼязати цю проблему понтонні переправи, Ступак резюмував:

«Взагалі ні. Всі ж бачили затори з лівого берега зранку і з правого ввечері. Це якого розміру має бути понтон. Треба, щоб ці автівки десь вишиковувалися в чергу. Вони накопичуються. Там за пару хвилин може 40 автівок приїхати, якщо не більше. А де вони будуть вивантажуватися? Як на мене, воно не спрацює. Для військових потреб ще можливо зробити. Але треба робити цю переправу нижче по руслу, аби зайві очі її не бачили. Але ж розуміємо, якщо ця ділянка буде зроблена, куди приїжджають автівки, відстоюються, потім завантажуються, росіяни це вирахують, вони ж побачать з дронів і будуть ракетами атакувати».

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 2 жовтня зафіксовано нове влучання у Південний міст. Екстрені служби працюють на місці.

Раніше, 1 жовтня, російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

Зазначимо, що Південний міст в Києві бомблять не просто так, це — частина більшого плану Путіна: ISW назвав цілі.

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