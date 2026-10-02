Росія знищила ще один великий дата-центр у Києві: які наслідки

Зруйнований дата-центр dline.ua у Києві / © dline.ua

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Внаслідок чергового російського удару по Києву було повністю зруйновано дата-центр dline.ua на вулиці Предславинській. Це вже третій подібний об’єкт критичної IT-інфраструктури, який зупинив роботу за останні кілька днів.

Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на коментар від компанії, яка володіє дата-центром.

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Станом на 1 жовтня дата-центр dline.ua, розташований на вулиці Предславинській, 28 у Києві, був повністю зруйнований унаслідок російського удару. У компанії повідомили, що всі сервіси та клієнтські дані перенесли на резервні майданчики.

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Зазначимо, dline.ua — далеко не перший дата-центр, який протягом останніх кількох днів повідомив про припинення роботи через російські атаки.

Російські удари по дата-центрах України — що відомо

Так, 29 вересня через російські удари по дата-центрах і вузловому обладнанню у Києві та низці регіонів України виникли масштабні перебої з Інтернетом, хостингом і телефонним зв’язком.

Зокрема, у столиці постраждали об’єкти провайдерів Cosmonova (ударів зазнав і їхній роздрібний бренд «Коло.ТБ»), Datagroup, UTELS, Crazy Network, «Павутина», Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost та «Домонет». Через пошкодження інфраструктури зв’язку та хостингу також призупиняв роботу телеканал «Новини.LIVE».

Внаслідок російських ударів 1 жовтня київський дата-центр «Парковий» зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу без можливості відновлення. Клієнтські дані та потужності збереглися і вже відновлюються на альтернативних майданчиках у ЄС завдяки резервуванню.

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