Новий удар по Південному мосту в Києві: Кличко зробив термінову заяву

Південний міст у Києві / © vkurse.ua

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У п’ятницю, 2 жовтня, російська терористична армія завдала ще одного удару по Південному мосту в Києві. Це сталося після того, як міська влада оголосила, що готується відновити повноцінний рух поїздів «зеленою» гілкою метрополітену, яка проходить через міст.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Знову влучання в Південний міст», — написав він.

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Віталій Кличко нагадав, що після кількох попередніх атак російських військ міст наразі закритий для руху автотранспорту та метрополітену.

Мер Києва також повідомив, що на місце влучання прямують екстрені служби.

Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження мосту уточнюється.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 2 жовтня було зафіксовано нове влучання у Південний міст.

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Раніше, 1 жовтня, російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

Зазначимо, що Південний міст у Києві бомблять не просто так, це — частина більшого плану Путіна: в ISW назвали цілі.

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