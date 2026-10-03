Чи впадуть мости в Києві, якщо РФ бомбитиме їх ракетами: експерт оцінив реальну загрозу

Південний міст у Києві

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Повністю знищити мости в Києві за допомогою ракетних ударів — це надзвичайно складне завдання для російських окупантів, яке потребує величезних ресурсів.

Про це в ефірі «Київ24» заявив політолог Вадим Денисенко.

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За його словами, теоретично сценарій руйнування мостових переходів можливий, проте для цього ворогу знадобляться колосальні фінансові витрати та надточні інженерні розрахунки.

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Тезу про високу стійкість таких конструкцій підтвердив і експерт з авіації Геннадій Хазан. Він підкреслив, що навіть влучання двох крилатих ракет не здатне спричинити обвал подібної мостової споруди.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2026 року Росія завдала серію цілеспрямованих ударів безпілотниками по мостах через Дніпро у Києві. Внаслідок атак рух між лівим і правим берегами столиці був суттєво ускладнений.

Вранці 3 жовтня під російським ударом опинився Північний міст. Вранці по ньому влучив реактивний безпілотник. Після атаки на мосту зафіксували пошкодження дорожнього покриття та тролейбусної контактної мережі. Через це проїзд у напрямку з лівого берега на правий тимчасово закрили.

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