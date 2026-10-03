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- Киев
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Упадут ли мосты в Киеве, если РФ будет бомбить их ракетами: эксперт оценил реальную угрозу
Полностью разрушить мосты в Киеве ракетами теоретически возможно, но это требует колоссальных ресурсов, а мощности нескольких крылатых ракет для их обрушения недостаточно, отмечают эксперты.
Полностью уничтожить мосты в Киеве с помощью ракетных ударов — это сложнейшая задача для российских оккупантов, которая нуждается в огромных ресурсах.
Об этом в эфире «Киев24» заявил политолог Вадим Денисенко.
По его словам, теоретически сценарий разрушения мостовых переходов возможен, однако для этого врагу понадобятся колоссальные финансовые затраты и сверхточные инженерные расчеты.
Тезис о высокой устойчивости таких конструкций подтвердил и эксперт по авиации Геннадий Хазан. Он подчеркнул, что даже попадание двух крылатых ракет не способно повлечь за собой обвал подобного мостового сооружения.
Напомним, с 1 октября 2026 года Россия нанесла серию целенаправленных ударов беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В результате атак движение между левым и правым берегами столицы было существенно усложнено.
Утром 3 октября под российским ударом оказался Северный мост. Утром по нему попал реактивный беспилотник. После атаки на мосту было зафиксировано повреждение дорожного покрытия и троллейбусной контактной сети. Поэтому проезд в направлении с левого берега на правый временно закрыли.