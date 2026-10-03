Як проїхати мостами Києва під час тривоги: КМВА оприлюднила нові правила руху

Дарницький міст у Києві / © Мінінфраструктури

Реклама

У Київській міській військовій адміністрації оприлюднили актуальну інформацію щодо порядку руху транспорту мостами через річку Дніпро під час повітряної тривоги у Києві.

Про це йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Реклама

Південний міст

Під час тривоги рух з лівого на правий берег здійснюється без обмежень. Проте проїзд із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення сигналу, після чого рух відновлюється. Виїзд на міст у напрямку з правого на лівий берег можливий зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу «Видубичі».

Реклама

Подільсько-Воскресенський міст

У разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин, після чого відновлюється в повному обсязі.

Північний, Дарницький, міст Патона та міст Метро

Рух цими мостовими переходами під час тривоги здійснюється без жодних обмежень.

Водіїв та пасажирів просять ураховувати цю інформацію під час планування поїздок містом.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2026 року Росія завдала серію цілеспрямованих ударів безпілотниками по мостах через Дніпро у Києві. Внаслідок атак рух між лівим і правим берегами столиці був суттєво ускладнений.

Реклама

Вранці 3 жовтня під російським ударом опинився Північний міст. Вранці по ньому влучив реактивний безпілотник. Після атаки на мосту зафіксували пошкодження дорожнього покриття та тролейбусної контактної мережі. Через це проїзд у напрямку з лівого берега на правий тимчасово закрили.

Новини партнерів