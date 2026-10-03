Вибух пролунав просто перед авто: очевидці розповіли про удар по Північному мосту

Північний міст / © УНІАН

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У суботу, 3 жовтня, росіяни вдарили по Північному мосту в Києві. Очевидці атаки розповіли, що відбувалося в момент вибуху та в перші хвилини після удару.

Про це повідомило видання Суспільне.

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Киянка Вікторія розповіла, що разом із подругою поверталася з Троєщини та їхала Північним мостом у бік правого берега. Спочатку жінки помітили яскравий спалах, а вже за мить позаду їхньої автівки стався вибух. За її словами, у дзеркалі вона побачила чорний дим.

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«Подруга: „Давай по газах, зараз ще прилетить“. Ми поїхали далі», — розповіла жінка.

Ще одна очевидиця Валентина повідомила, що їхала з оптового ринку. Її автомобіль зупинився на світлофорі, а вибух пролунав попереду.

«Одразу постраждали дві легкові машини, вони були побиті. Частина „Шахеда“ впала у воду, а частина вдарилася в кам’яну опору. Уламки були на асфальті. Ми проїхали, а потім уже почалися затори», — розповіла Валентина.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2026 року російські війська завдали серії цілеспрямованих ударів безпілотниками по мостах через Дніпро у Києві. Внаслідок атак рух між лівим і правим берегами столиці був суттєво ускладнений.

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Вранці 3 жовтня під російським ударом опинився Північний міст. Близько 06:50 по ньому влучив реактивний безпілотник.

Після атаки на мосту зафіксували пошкодження дорожнього покриття та тролейбусної контактної мережі. Через це проїзд у напрямку з лівого берега на правий тимчасово закрили.

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