Чи вистоять мости після цілеспрямованих ударів Росії та чи спричинять атаки колапс у Києві

Південний міст / © УНІАН

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Цілеспрямовані російські атаки на мости Києва можуть мати для столиці значно ширші наслідки, ніж просто тимчасове обмеження руху. Навіть якщо переправи не будуть зруйновані, їхнє пошкодження може ускладнити логістику та роботу критично важливих міських служб.

Про це експерт Олег Попенко розповів на YouTube-каналі "СУПЕРПОЗИЦІЯ".

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Чи витримають мости удари

За словами Попенка, після атак ударними безпілотниками київські мости, найімовірніше, вистоять. Водночас експерт звернув увагу на їхній нинішній технічний стан.

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"Мости вистоять. Хоча вони і так, давайте скажемо, 90% мостових переходів Києва — в аварійному стані", — заявив він.

Як приклад Попенко навів міст Патона, де рух обмежений через стан конструкцій і значне транспортне навантаження.

За його словами, міські переправи щодня витримують великий потік легкового та вантажного транспорту, що додатково впливає на їхнє зношення.

Експерт згадав і Південний міст, який, за його словами, раніше потребував ремонтів через руйнування окремих елементів.

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Водночас у разі ударів потужнішими засобами ураження ризики для конструкцій мостів будуть значно більшими. Окремої оцінки того, чи витримають вони прямі удари балістичних ракет, Попенко не навів.

Чи може Київ зіткнутися з колапсом

На думку експерта, головною проблемою може стати навіть не повне руйнування переправи, а тривале обмеження руху через неї.

Мости з’єднують два береги столиці не лише для приватного транспорту та громадських перевезень. Ними користуються аварійні бригади, енергетики, комунальні служби, працівники водоканалу та теплопостачальних підприємств.

У разі серйозної аварії на мережах такі бригади повинні мати можливість швидко переїхати на інший берег.

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"Він, звісно, вистоїть після ударів "Шахедів", але напряму буде впливати на процеси логістики, транспорту, роботи комунальних служб", — пояснив Попенко.

За його словами, якщо через пошкодження мостів рух буде обмежений, це може суттєво збільшити час реагування на аварії та створити проблеми з транспортом у місті.

Тобто ризик для Києва полягає не лише у можливому руйнуванні мостів, а й у тому, що навіть часткова втрата їхньої пропускної здатності здатна вплинути одразу на транспорт, логістику та роботу міської інфраструктури.

Нагадаємо, що після нового удару по Південному мосту в Києві Кличко зробив термінову заяву

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