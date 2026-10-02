Київ паралізували затори, люди переходять мости пішки: скільки коштує таксі

Затори в Києві 2 жовтня / © Суспільне

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У Києві через затори фактично зупинився рух головними дорогами. Причиною стало влучання російських дронів. Південний міст цілий день був повністю закритий для транспорту й метро, а на інших мостах ввели обмеження.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Затори у Києві 2 жовтня — що відомо

Ускладнення руху між правим та лівим берегами призвело до скупчення людей на зупинках громадського транспорту, зокрема біля станцій метро «Палац спорту» та «Звіринецька».

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Через переповнені автобуси та маршрутки чимало киян змушені переходити мости пішки, аби дістатися додому.

Затори в Києві 2 жовтня / © Суспільне

Містяни зазначають, що вечірній доїзд через Дніпро став постійною проблемою під час тривалих тривог. На поїздку доводиться витрачати по декілька годин, а вартість таксі у вечірній час сягає 600–700 гривень.

Затори в Києві 2 жовтня / © Суспільне

Затори в Києві 2 жовтня / © Суспільне

Затори в Києві 2 жовтня / © Суспільне

Затори в Києві 2 жовтня / © соцмережі

Атаки РФ на Південний міст у Києві — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 жовтня, російська терористична армія завдала ще одного удару по Південному мосту в Києві. Це сталося після того, як міська влада оголосила, що готується відновити повноцінний рух поїздів «зеленою» гілкою метрополітену, яка проходить через міст.

Під час нічної атаки 2 жовтня Південний міст також став ціллю російського удару.

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Також у Києві під час повітряних тривог діють тимчасові обмеження дорожнього руху на кількох мостах через Дніпро.

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