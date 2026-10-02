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Киев парализовали пробки, люди переходят мосты пешком: сколько стоит такси
После российской атаки Киев столкнулся с серьезными проблемами с транспортом. Из-за ограничений на мостах люди часами не могут добраться домой.
В Киеве из-за пробок фактически остановилось движение по главным дорогам. Причиной стало попадание русских дронов. Южный мост целый день полностью закрыт для транспорта и метро, а на других мостах ввели ограничения.
Об этом сообщает «Общественное».
Пробки в Киеве 2 октября — что известно
Усложнение движения между правым и левым берегами привело к скоплению людей на остановках общественного транспорта, в частности, возле станций метро «Дворец спорта» и «Зверинецкая».
Из-за переполненных автобусов и маршруток многие киевляне вынуждены переходить мосты пешком, чтобы добраться домой.
Горожане отмечают, что вечерний доезд через Днепр стал постоянной проблемой во время длительных тревог. На поездку приходится тратить по несколько часов, а стоимость такси в вечернее время достигает 600-700 гривен.
Атаки РФ на Южный мост в Киеве — последние новости
Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла еще один удар по Южному мосту в Киеве. Это произошло после того, как городские власти объявили, что готовятся восстановить полноценное движение поездов по «зеленой» ветке метрополитена, которая проходит через мост.
Во время ночной атаки 2 октября Южный мост стал целью российского удара.
Также в Киеве во время воздушных тревог действуют временные ограничения дорожного движения на нескольких мостах через Днепр.