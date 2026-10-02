Киев парализовали пробки, люди переходят мосты пешком: сколько стоит такси

Пробки в Киеве 2 октября / © Суспільне

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В Киеве из-за пробок фактически остановилось движение по главным дорогам. Причиной стало попадание русских дронов. Южный мост целый день полностью закрыт для транспорта и метро, а на других мостах ввели ограничения.

Об этом сообщает «Общественное».

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Пробки в Киеве 2 октября — что известно

Усложнение движения между правым и левым берегами привело к скоплению людей на остановках общественного транспорта, в частности, возле станций метро «Дворец спорта» и «Зверинецкая».

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Из-за переполненных автобусов и маршруток многие киевляне вынуждены переходить мосты пешком, чтобы добраться домой.

Пробки в Киеве 2 октября / © Суспільне

Горожане отмечают, что вечерний доезд через Днепр стал постоянной проблемой во время длительных тревог. На поездку приходится тратить по несколько часов, а стоимость такси в вечернее время достигает 600-700 гривен.

Пробки в Киеве 2 октября / © Суспільне

Пробки в Киеве 2 октября / © Суспільне

Пробки в Киеве 2 октября / © Суспільне

Затори в Києві 2 жовтня / © соцмережі

Атаки РФ на Южный мост в Киеве — последние новости

Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла еще один удар по Южному мосту в Киеве. Это произошло после того, как городские власти объявили, что готовятся восстановить полноценное движение поездов по «зеленой» ветке метрополитена, которая проходит через мост.

Во время ночной атаки 2 октября Южный мост стал целью российского удара.

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Также в Киеве во время воздушных тревог действуют временные ограничения дорожного движения на нескольких мостах через Днепр.

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