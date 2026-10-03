Устоят ли мосты после целенаправленных ударов России и повлекут ли атаки за коллапс в Киеве

Южный мост / © УНИАН

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Целенаправленные российские атаки на мосты Киева могут иметь для столицы более широкие последствия, чем просто временное ограничение движения. Даже если переправы не будут разрушены, их повреждение может усугубить логистику и работу критически важных городских служб.

Об этом эксперт Олег Попенко рассказал на YouTube-канале " СУПЕРПОЗИЦИЯ ".

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Выдержат ли мосты удары

По словам Попенко, после атак ударными беспилотниками киевские мосты, скорее всего, устоят. В то же время эксперт обратил внимание на их нынешнее техническое состояние.

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"Мосты устоят. Хотя они и так, давайте скажем, 90% мостовых переходов Киева — в аварийном состоянии", — заявил он.

В качестве примера Попенко привел мост Патона, где движение ограничено из-за состояния конструкций и значительной транспортной нагрузки.

По его словам, городские переправы ежедневно выдерживают большой поток легкового и грузового транспорта, что дополнительно влияет на их износ.

Эксперт вспомнил и Южный мост, который, по его словам, ранее нуждался в ремонтах из-за разрушения отдельных элементов.

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В то же время в случае ударов более мощными средствами поражения риски для конструкций мостов будут значительно больше. Отдельной оценки того, выдержат ли они прямые удары баллистических ракет, Попенко не привел.

Может ли Киев столкнуться с коллапсом

По мнению эксперта, главной проблемой может стать даже не полное разрушение переправы, а длительное ограничение движения из-за нее.

Мосты соединяют два берега столицы не только для личного транспорта и общественных перевозок. Ими пользуются аварийные бригады, энергетики, коммунальные службы, работники водоканала и теплоснабжающих предприятий.

При серьезной аварии на сетях такие бригады должны иметь возможность быстро переехать на другой берег.

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"Он, конечно, выстоит после ударов "Шахедов", но напрямую будет влиять на процессы логистики, транспорта, работы коммунальных служб", - пояснил Попенко.

По его словам, если из-за повреждения мостов движение будет ограничено, это может существенно увеличить время реагирования на аварии и создать проблемы с транспортом в городе.

То есть, риск для Киева заключается не только в возможном разрушении мостов, но и в том, что даже частичная потеря их пропускной способности способна повлиять сразу на транспорт, логистику и работу городской инфраструктуры.

Напомним, что после нового удара по Южному мосту в Киеве Кличко сделал срочное заявление

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