Новый удар по Южному мосту в Киеве: Кличко сделал срочное заявление

Южный мост в Киеве / © Reveal

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В пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла очередной удар по Южному мосту в Киеве. Это произошло после того, как городские власти объявили, что готовятся возобновить полноценное движение поездов по «зеленой» ветке метрополитена, которая проходит через мост.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«Очередной удар по Южному мосту», — написал он.

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Виталий Кличко напомнил, что после нескольких предыдущих атак российских войск город в настоящее время закрыт для движения автотранспорта и метро.

Мэр Киева также сообщил, что к месту попадания направляются экстренные службы.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях моста уточняется.

Напомним, что во время ночной атаки на Киев 2 октября было зафиксировано новое попадание в Южный мост.

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Ранее, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение возле проезжей части Южного моста в тот момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывная волна выбила окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

Отметим, что Южный мост в Киеве бомбят не просто так, это — часть более широкого плана Путина: в ISW назвали цели.

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