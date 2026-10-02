После удара РФ на Киевщине вспыхнули склады: есть раненые, среди них ребенок

Дым / © Associated Press

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В Бучанском районе Киевской области в результате очередной атаки российских войск вечером 2 октября возник пожар на территории складских помещений.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Атака РФ на Киевщину — что известно

По данным ОВА, в результате обстрела здания складов подверглись повреждениям, после чего вспыхнул огонь. Информация о погибших или травмированных в результате этого инцидента на данный момент не поступала.

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Как добавил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в результате российского удара по Гостомелю ранения получили два человека.

«66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу. 8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности», — отметил Ткаченко.

На месте происшествия сразу приступили к работе все оперативные службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла еще один удар по Южному мосту в Киеве.

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Также российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, ударив по частному сектору.

По словам Зеленского, цель РФ еще с 2022 года — чтобы украинцы оставили Киев и «чтобы можно было показать: если у вас нет столицы, то у вас нет страны».

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