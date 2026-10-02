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После удара РФ на Киевщине вспыхнули склады: есть раненые, среди них ребенок
В Бучанском районе Киевской области после атаки РФ загорелись склады.
В Бучанском районе Киевской области в результате очередной атаки российских войск вечером 2 октября возник пожар на территории складских помещений.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Атака РФ на Киевщину — что известно
По данным ОВА, в результате обстрела здания складов подверглись повреждениям, после чего вспыхнул огонь. Информация о погибших или травмированных в результате этого инцидента на данный момент не поступала.
Как добавил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в результате российского удара по Гостомелю ранения получили два человека.
«66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу. 8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности», — отметил Ткаченко.
На месте происшествия сразу приступили к работе все оперативные службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла еще один удар по Южному мосту в Киеве.
Также российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, ударив по частному сектору.
По словам Зеленского, цель РФ еще с 2022 года — чтобы украинцы оставили Киев и «чтобы можно было показать: если у вас нет столицы, то у вас нет страны».