Взрыв прогремел прямо перед автомобилем: очевидцы рассказали об ударе по Северному мосту

Северный мост / © УНІАН

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В субботу, 3 октября, россияне нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Очевидцы атаки рассказали, что происходило в момент взрыва и в первые минуты после удара.

Об этом сообщило издание «Суспільне».

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Киевлянка Виктория рассказала, что вместе с подругой возвращалась из Троещины и ехала по Северному мосту в сторону правого берега. Сначала женщины заметили яркую вспышку, а уже через мгновение позади их машины произошел взрыв. По её словам, в зеркале она увидела чёрный дым.

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«Подруга: „Давай по газам, сейчас он ещё прилетит“. Мы поехали дальше», — рассказала женщина.

Еще одна очевидица, Валентина, сообщила, что ехала с оптового рынка. Ее автомобиль остановился на светофоре, а взрыв прогремел впереди.

«Сразу пострадали два легковых автомобиля, они были разбиты. Часть „Шахеда“ упала в воду, а часть врезалась в каменную опору. Обломки валялись на асфальте. Мы проехали, а потом уже начались пробки», — рассказала Валентина.

Напомним, с 1 октября 2026 года российские войска нанесли серию целенаправленных ударов беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В результате атак движение между левым и правым берегами столицы было существенно затруднено.

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Утром 3 октября под российским ударом оказался Северный мост. Около 06:50 по нему попал реактивный беспилотник.

После атаки на мосту были зафиксированы повреждения дорожного покрытия и троллейбусной контактной сети. В связи с этим движение в направлении от левого берега к правому временно закрыли.

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