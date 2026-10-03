Удары по мостам Киева: что известно об атаках, повреждениях и ситуации с транспортом

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В течение 1-3 октября 2026 года российские войска осуществили целенаправленную серию атак беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. Из-за атак столица столкнулась с серьезными ограничениями движения между двумя берегами Днепра. Часть переправ полностью или частично закрывали, а общественный транспорт переводили на альтернативные маршруты. Город накрыл транспортный коллапс.

Все, что известно об атаках РФ на мосты, собрал ТСН. ua.

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Первая атака: два дрона ударили по Южному мосту

Первый подтвержденный удар по киевскому мосту произошел 1 октября. Российские беспилотники атаковали Южный мост — было зафиксировано два попадания вблизи его опорной части.

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На момент атаки по мосту двигался поезд метро. Взрывная волна через вентиляционную систему занесла в вагоны пыль. Пассажиры и машинист не пострадали. Поезд после этого доставили в электродепо для дополнительного осмотра.

Дата публикации 12:45, 01.10.26 Количество просмотров 509 Попадание «Шахеда» по Южному мосту в Киеве сняли на видео

После атаки движение метро по Южному мосту временно прекратили.

Специалисты обследовали сооружение. На первом этапе они не обнаружили критических повреждений, после чего наземный общественный транспорт через мост начал возвращаться в обычные маршруты.

Вечером Южный мост атаковали снова

Позже 1 октября российский дрон снова попал в Южный мост. На этот раз было повреждено дорожное полотно, одну из опор, отбойник и защитное бетонное ограждение метрополитена.

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После повторного удара движение метро и наземного общественного транспорта через мост снова остановили.

Новые атаки

Утром 2 октября Южный мост снова оказался под ударом и был перекрыт.

В конце дня, в 17:59, городской голова Виталий Кличко сообщил о пятом попадании в объект за двое суток.

3 октября 2026 г. враг расширил географию ударов. Около 06:50 утра реактивный БпЛА нанес удар по Северному мосту столицы.

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«На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыли», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже в КГВА уточнили, что вследствие вражеского удара на Северном мосту повреждена контактная сеть. На месте продолжаются ремонтные работы.

«Движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса», — отметили в КГВА.

После завершения работ движение обещают восстановить всеми полосами.

Дата публикации 08:10, 03.10.26 Количество просмотров 273 Северный мост — момент удара попал на видео

Люди часами стоят в пробках

Из-за того, что мосты постоянно стали перекрывать, Киев накрыл транспортный коллапс.

Например, сегодня утром образовалась пробка из Троещины в сторону Северного моста.

Вчера Киев столкнулся с серьезными проблемами с транспортом. Из-за ограничений на мостах люди часами не могли добраться домой. Из-за переполненных автобусов и маршруток многие киевляне вынуждены переходить мосты пешком, чтобы добраться домой.

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

Цены на такси — просто «космос»

В Киеве из-за перекрытия мостов цены на такси взлетели до 1400–1600 гривен. Резкое удорожание поездок произошло на фоне масштабных ограничений движения через Днепр.

Зачем Путину киевские мосты

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отмечает, что удары по Южному мосту — это не целенаправленное уничтожение переправы, а только транспортный компонент.

«Очень похоже, что у россиян есть список объектов в Киеве для поражения реактивными дронами и баллистикой: условные наука, логистика, управление и транспорт. А Южный мост попал именно в транспортную часть. Когда-то они целенаправленно били по трамвайному депо в Харькове, теперь решили и в Киеве выполнить такую задачу. Тем более это единственный мост, который в столице перевозит пассажиров по линии метро во время „желтой“ тревоги. Думаю, именно поэтому в Москве он обозначен как приоритетная цель, чтобы создать в городе транспортный коллапс, хаос на автодорогах и панику среди горожан», — заключает Дмитрий Беспалов.

Могут ли БПЛА уничтожить мосты

«Если удар российского „Шахеда“ попадет в бетонную часть Южного моста, то с его конструкцией ничего страшного не произойдет. Но на каждом мостовом сооружении есть слабые узлы, а поражение их боеприпасами, особенно систематически и целенаправленно, может привести к потере держащей способности определенных элементов и, как следствие, всего сооружения», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

То есть значительный ущерб Южному мосту враг может нанести, если будет систематически бить в одно из слабых его мест, а это очень сложно сделать, учитывая масштабы сооружения.

«Разрушить Южный мост дронами врагу не удастся. Для разрушения нужно что-то гораздо более мощное и в большом количестве. Я не военный эксперт, но, думаю, это чисто математическая задача, как это когда-то было с Антоновским мостом на Херсонщине. То есть, существует конкретное количество средств поражения, которое нужно использовать для того, чтобы вывести из строя любой мост, разрушить его и сделать непригодным для эксплуатации. Чтобы это теоретически сделать с Южным мостом, понадобится десятки или даже сотни средств поражения», — объясняет эксперт.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан в комментарии«Киев 24» добавил, что боевая часть реактивного беспилотника может содержать до 50 кг взрывчатого вещества, чего недостаточно для разрушения мощной мостовой конструкции.

По его мнению, удары по мостам пока оказывают преимущественно психологический эффект.

Сеть разразилась мемами из-за ситуации с мостами Киева

Большое количество киевлян даже в такой трудный период не упускает возможности пошутить. В Сети появилось немало мемов по поводу пробок и перекрытия движения.

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