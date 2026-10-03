Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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В эти выходные в Киеве и Киевской области сохранится сухая и теплая погода с температурой до +18 градусов, однако ночью синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы.

Как прогнозирует украинская синоптик Наталья Диденко, в Киеве в ближайшие выходные погода будет сухой, ясной и солнечной, максимальная температура воздуха в столице ожидается около +18 градусов выше нуля. Как отмечает Диденко, дожди и похолодание ожидаются 9–10 октября.

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По данным Украинского гидрометцентра, 3 октября в Киевской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов тепла. При этом синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе: ночью 3–4 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0–3 градуса мороза. В Киевской области объявлен первый уровень опасности — желтый.

В столице 3 октября синоптики прогнозируют ночью +4…+6 градусов тепла, а днём ожидается до +16…+18 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают о заморозках в Киевской области 3 октября / © Укргидрометцентр

На метеопортале Sinoptik сообщают, что утром и вечером 3 октября в Киеве будет ясно, днем ожидается облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +11 до +17 градусов тепла.

Погода в Киеве 3 октября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 3 октября.

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