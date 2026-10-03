Северный мост / © УНИАН

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В Киеве российский реактивный БпЛА утром в субботу, 3 октября, попал в Северный мост.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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«На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли», — отметил он.

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Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивном БпЛА курсе на Северный мост около 06:37, после чего в столице раздался взрыв.

Пока официальной информации о характере и масштабах повреждений сооружения нет.

Изменения движения транспорта

Задерживается движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47 из-за перекрытия движения по Северному мосту. Задерживается движение автобусов № 21, 73, 101.

Движение автобусов №№ 21, 73, 101 организовано по маршруту:

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Подольский мостовой переход — ст. м. «Почтовая площадь» — Европейская площадь.

Удары по мостам в Киеве — что известно

1 и 2 октября войска РФ нанесли удары дронами по Южному мосту в Киеве, в результате чего были повреждены дорожное полотно, мостовая опора, отбойник и защитное бетонное полотно метрополитена. Мост полностью перекрыт для движения автотранспорта и метро.

После еще одного удара утром 2 октября Южный мост перекрыли в оба направления, на мосту Метро ограничили движение одной полосой с левого на правый берег, а на мосту Патона полностью остановили движение с правого на левый. Из-за перекрытия в Киеве в пятницу образовался транспортный коллапс: на дорогах значительные пробки, на остановках общественного транспорта скопления пассажиров.

Часть автобусов, курсирующих по мосту Патона, перенаправили через Дарницкий мост. Впоследствии, как сообщила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп, движение по мосту Патона возобновили в обеих направлениях. Повреждения Южного моста сейчас оценивают, а решение о движении транспорта примет Совет обороны города.

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В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может применять на дальнобойных дронах кумулятивные заряды против больших усиленных целей типа Южного моста. Но для значительного ущерба требуются повторные точные удары за короткое время, а тип боевой части, которую использовали на этот раз, пока неизвестен.

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