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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Как проехать по мостам Киева во время тревоги: КГВА обнародовала новые правила движения

В Киевской городской военной администрации разъяснили особенности пересечения Днепра во время воздушной тревоги и назвали мосты, где действуют временные ограничения движения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дарницкий мост в Киеве

Дарницкий мост в Киеве / © Мининфраструктуры

В Киевской городской военной администрации обнародовали актуальную информацию о порядке движения транспорта по мостам через реку Днепр во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом говорится в сообщении КМВА в Telegram.

Южный мост

Во время тревоги движение с левого на правый берег совершается без ограничений. Однако проезд с правого на левый берег ограничивается 15 минут с момента объявления сигнала, после чего движение восстанавливается. Выезд на мост в направлении с правого на левый берег возможен со стороны Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала «Выдубичи».

Подольско-Воскресенский мост

В случае объявления или отбоя воздушной тревоги, движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут, после чего восстанавливается в полном объеме.

Северный, Дарницкий, мост Патона и мост Метро

Движение по этим мостовым переходам во время тревоги осуществляется без ограничений.

Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

Напомним, с 1 октября 2026 года Россия нанесла серию целенаправленных ударов беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В результате атак движение между левым и правым берегами столицы было существенно усложнено.

Утром 3 октября под российским ударом оказался Северный мост. Утром по нему попал реактивный беспилотник. После атаки на мосту было зафиксировано повреждение дорожного покрытия и троллейбусной контактной сети. Поэтому проезд в направлении с левого берега на правый временно закрыли.

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