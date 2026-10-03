"Прилет прямо в окно": в Киеве погибла 26-летняя сотрудница банка

Елизавета Девдюк

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В Киеве в результате вражеской атаки утром 2 октября погибла 26-летняя работница банка Елизавета Девдюк. Российский беспилотник попал прямо в окно дома девушки.

Об этом сообщили коллеги девушки из OTP Bank и ее знакомый Женя в Threads.

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В компании рассказали, что Елизавета работала у них последние четыре года. За это время она успела продемонстрировать умение быстро учиться, выполнять самые сложные задачи и всегда стремиться к большему.

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«Коллеги вспоминают его как невероятного человека и талантливую специалистку — ответственную, искреннюю, добрую и светлую… Ее любили клиенты, ценили коллеги и гордились ею в команде. Мы остаемся на связи с семьей и поддерживаем ее, чтобы в это страшное время они могли получить необходимую помощь. Это несказанно болезненная потеря для семьи Елизаветы и всей нашей команды», — добавили в OTP Bank.

Знакомый погибшей поделился, что несколько лет назад испытывал к ней романтические чувства.

«Сегодня я узнал, что из-за утренних обстрелов погибла девушка в Киеве. Прилет прямо в ее окно. Девушка, которая мне пару лет назад нравилась, с которой я очень многое и тепло общался. Сейчас нет эмоций. Нет слов. Даже этот пост пишу весь день. Но хочу оставить фото наизусть, на которую я смотрел каждый вечер часами, когда мы с тобой переписывались, Лиз… Ты точно заслуживала прожить счастливую жизнь, и болит, что твоей жизнью распорядилась не судьба, а нечисть», — написал мужчина.

Для финансовой поддержки семьи Елизаветы открыли сбор.

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Напомним, в ночь на 2 октября российские войска атаковали многоэтажку в Дарницком районе — дрон попал в верхние этажи. В здании загорелся пожар площадью 120 квадратных метров. Из-за обстрелов пострадали двое жильцов дома, а во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека.

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