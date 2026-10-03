Угрожает ли Киеву обезвоживание из-за ударов РФ: эксперт дал ответ

Вода из крана

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В Киеве разработаны и работают решения, позволяющие сохранить подачу воды горожанам даже в случае массированных российских атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко в эфире «Киев24».

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По словам Сергиенко, система водозабора и водоотвода Киева обладает значительным запасом устойчивости благодаря дублированию ресурсов.

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В городе действуют три независимых источника водозабора, что позволяет перенаправлять потоки в случае повреждения одного из них. Кроме того, в столице подготовлено по меньшей мере 150 артезианских скважин, оборудованных резервными генераторами для бесперебойной работы при выключении электроэнергии.

Александр Сергиенко подчеркнул, что даже при новых российских ударах по инфраструктуре возможны только временные технические задержки, а не полная остановка системы. Стабильную работу сохраняет и городская система водоотведения.

Напомним, Россия возобновила массированные удары по энергетике, начав очередную зимнюю кампанию, чтобы заморозить Украину. Больше ударов страна-террорист сейчас наносит по столице и области. Однако на этот раз Киев готовился к зиме гораздо более тщательно. На меры плана устойчивости государство и город выделили поровну около 20 миллиардов гривен.

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