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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1390
Час на прочитання
2 хв

"Приліт просто у вікно": у Києві загинула 26-річна працівниця банку

Російський безпілотник влучив просто у вікно помешкання дівчини.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Єлизавета Девдюк

Єлизавета Девдюк / © соцмережі

У Києві внаслідок ворожої атаки зранку 2 жовтня загинула 26-річна працівниця банку Єлизавета Девдюк. Російський безпілотник влучив просто у вікно помешкання дівчини.

Про це повідомили колеги дівчини з OTP Bank та її знайомий Женя у Threads.

У компанії розповіли, що Єлизавета працювала у них останні чотири роки. За цей час вона встигла продемонструвати вміння швидко вчитися, виконувати найскладніші завдання та завжди прагнути більшого.

«Колеги згадують її як неймовірну людину та талановиту фахівчиню — відповідальну, щиру, добру та світлу… Її любили клієнти, цінували колеги й пишалися нею в команді. Ми залишаємося на зв’язку з родиною та підтримуємо її, щоб у цей страшний час вони могли отримати необхідну допомогу. Це невимовно болюча втрата для родини Єлизавети та всієї нашої команди», — додали в OTP Bank.

Знайомий загиблої поділився, що кілька років тому мав до неї романтичні почуття.

«Сьогодні я дізнався, що через ранковий обстріл загинула дівчина в Києві. Приліт прямо в її вікно. Дівчина, яка мені пару років тому подобалась, з якою я дуже багато і тепло спілкувався. Зараз не маю емоцій. Не маю слів. Навіть цей пост пишу весь день. Але хочу залишити фото напамʼять, на яке я дивився щовечора годинами, коли ми з тобою переписувались, Ліз… Ти точно заслуговувала прожити щасливе життя, і болить, що твоїм життям розпорядилася не доля, а нечисть», — написав чоловік.

Для фінансової підтримки родини Єлизавети відкрили збір.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські війська атакували багатоповерхівку у Дарницькому районі — дрон влучив у верхні поверхи. У будівлі зайнялася пожежа площею 120 квадратних метрів. Через обстріл постраждали двоє мешканців будинку, а під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини.

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