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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
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Чи загрожує Києву зневоднення через удари РФ: експерт дав відповідь

Завдяки трьом незалежним джерелам водозабору та понад 150 артезіанським свердловинам із генераторами Київ захищений від тотального зневоднення у разі нових російських атак, запевнив директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Вода з крана

Вода з крана

У Києві розроблені та працюють рішення, які дозволять зберегти подачу води містянам навіть у разі масованих російських атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко в етері «Київ24».

За словами Сергієнка, система водозабору та водовідведення Києва володіє значним запасом стійкості завдяки дублюванню ресурсів.

У місті діють три незалежні джерела водозабору, що дозволяє перенаправляти потоки у разі пошкодження одного з них. Крім того, у столиці підготовлено щонайменше 150 артезіанських свердловин, які обладнані резервними генераторами для безперебійної роботи під час вимкнень електроенергії.

Олександр Сергієнко підкреслив, що навіть у разі нових російських ударів по інфраструктурі можливі лише тимчасові технічні затримки, а не повна зупинка системи. Стабільну роботу також зберігає і міська система водовідведення.

Нагадаємо, Росія відновила масовані удари по енергетиці, почавши чергову зимову кампанію, щоби заморозити Україну. Найбільше ударів країна-терорист зараз завдає по столиці та області. Проте цього разу Київ готувався до зими набагато ретельніше. На заходи плану стійкості держава й місто виділили порівну приблизно 20 мільярдів гривень.

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