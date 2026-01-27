ТСН у соціальних мережах

Дефіцит на роки: коли відновлять ТЕЦ у Києві та що буде з теплом

Фахівець пояснив, чому швидко відновити генерацію не вдасться і чого очікувати киянам вже зараз.

Українцям варто бути готовими до того, що дефіцит в енергосистемі нікуди не зникне найближчим часом. Країна переходить у формат життя з альтернативними джерелами живлення на перспективу кількох років.

Про це повідомив керівник Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За словами фахівця, наразі комунальні та енергетичні служби проводять усі необхідні ремонтні роботи, зокрема у столиці. Проте специфіка пошкоджень теплоелектроцентралей не дозволяє говорити про швидкі рішення.

За різними оцінками, ключові для Києва об’єкти — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 — не будуть здатні генерувати тепло та електроенергію в повному обсязі щонайменше до березня поточного року.

«Не завжди можна все швидко відновити. Якщо говоримо про теплоелектроцентралі, то це триватиме місяці», — наголосив експерт.

Українцям варто налаштуватися на те, що жити в умовах «країни генераторів» доведеться ще 3–5 років. Саме стільки часу може знадобитися для повної стабілізації системи та подолання дефіциту потужностей.

Чого очікувати від опалювального сезону

Ігнатьєв припустив, що реальні результати ремонтів київських ТЕЦ мешканці столиці суттєво відчують вже під час наступного опалювального періоду.

Натомість зараз енергетики змушені застосовувати так звані аварійні схеми. Спеціалісти прораховують тиск у мережах по столиці, щоб утримати систему в робочому стані.

«Тому тепло буде, але не в таких великих обсягах, як раніше», — резюмував Ігнатьєв.

Ситуація залишається складною, але контрольованою. Енергетики роблять усе можливе, аби мінімізувати наслідки ворожих атак для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи «відступлять» за морозами графіки відключень електрики.

