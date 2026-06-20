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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар на левом берегу: что горит

В ГСЧС Киева рассказали, что огонь охватил один из ресторанов на Троещине.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Пожар

Пожар

В Киеве загорелся масштабный пожар. Столб черного дыма поднялся в небо над левым берегом. В Сети сообщают, что загорелся ресторан на Троещине.

В ГСЧС Киева подтвердили, что возгорание произошло в Деснянском районе Киева.

Столб дыма / © Фото из открытых источников

Столб дыма / © Фото из открытых источников

«Пожар вспыхнул в общепите. Площадь пожара составляет примерно 300 квадратных метров», — сообщили ТСН.ua столичные спасатели.

Пожежа в ресторані / © Фото из открытых источников

Для тушения огня задействовано 6 единиц специальной техники и 27 спасателей.

Пожежа в ресторані / © Фото из открытых источников

Там добавляю, что, по предварительной информации, информация о пострадавших отсутствует.

Пожар в ресторане

Пожар в ресторане

Причину возгорания должны установить правоохранители.

«Сообщение о пожаре на улице Милютенко поступило в 18:51. В 20:11 возгорание ликвидировано на площади 300 кв. м.», — говорится в сообщении ГСЧС Киева.

Пожар в ресторане

Пожар в ресторане

Спасатели отметили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Происшествия Киева — последние новости

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали 28-летнего военнослужащего, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки.

Также, в Борисполе в Киевской области 79-летняя женщина скончалась в больнице после нападения двух собак породы кане-корсо . Животные выбежали из частного подворья из-за неплотно закрытой калитки и набросились на женщину на соседней территории. Владелица собак задержана, животных изъято. Бориспольская окружная прокуратура начала расследование.

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Дата публикации
Количество просмотров
771
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