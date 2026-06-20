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В Киеве вспыхнул масштабный пожар на левом берегу: что горит
В ГСЧС Киева рассказали, что огонь охватил один из ресторанов на Троещине.
В Киеве загорелся масштабный пожар. Столб черного дыма поднялся в небо над левым берегом. В Сети сообщают, что загорелся ресторан на Троещине.
В ГСЧС Киева подтвердили, что возгорание произошло в Деснянском районе Киева.
«Пожар вспыхнул в общепите. Площадь пожара составляет примерно 300 квадратных метров», — сообщили ТСН.ua столичные спасатели.
Для тушения огня задействовано 6 единиц специальной техники и 27 спасателей.
Там добавляю, что, по предварительной информации, информация о пострадавших отсутствует.
Причину возгорания должны установить правоохранители.
«Сообщение о пожаре на улице Милютенко поступило в 18:51. В 20:11 возгорание ликвидировано на площади 300 кв. м.», — говорится в сообщении ГСЧС Киева.
Спасатели отметили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Происшествия Киева — последние новости
Напомним, в Киевской области правоохранители задержали 28-летнего военнослужащего, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки.
Также, в Борисполе в Киевской области 79-летняя женщина скончалась в больнице после нападения двух собак породы кане-корсо . Животные выбежали из частного подворья из-за неплотно закрытой калитки и набросились на женщину на соседней территории. Владелица собак задержана, животных изъято. Бориспольская окружная прокуратура начала расследование.