В Киеве произошел масштабный пожар: что горит

Пожар / © ТСН.ua

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В Дарницком районе Киева по улице Масловка горит частный дом.

Об этом сообщили для ТСН собственные источники в ГСЧС Киева.

Спасатели уже работают на месте происшествия. Площадь пожара пока уточняется.

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Информация о пострадавших отсутствует.

Дата публикации 22:07, 01.06.25 Количество просмотров 32 Пожар на Осокорках: горит частный дом в Дарницком районе Киева

Напомним, в Киеве начнется суд над 46-летней воспитательницей частного детского сада, которая из-за халатности допустила падение двухлетнего мальчика с лестницы. В результате инцидента ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Ей грозит до 5 лет лишения свободы с возможным ограничением в профессиональной деятельности до трех лет.