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- Киев
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В Киеве произошел масштабный пожар: что горит
В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
В Дарницком районе Киева по улице Масловка горит частный дом.
Об этом сообщили для ТСН собственные источники в ГСЧС Киева.
Спасатели уже работают на месте происшествия. Площадь пожара пока уточняется.
Информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, в Киеве начнется суд над 46-летней воспитательницей частного детского сада, которая из-за халатности допустила падение двухлетнего мальчика с лестницы. В результате инцидента ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Ей грозит до 5 лет лишения свободы с возможным ограничением в профессиональной деятельности до трех лет.