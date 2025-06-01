ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1232
Время на прочтение
1 мин

В Киеве произошел масштабный пожар: что горит

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В Дарницком районе Киева по улице Масловка горит частный дом.

Об этом сообщили для ТСН собственные источники в ГСЧС Киева.

Спасатели уже работают на месте происшествия. Площадь пожара пока уточняется.

Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в Киеве начнется суд над 46-летней воспитательницей частного детского сада, которая из-за халатности допустила падение двухлетнего мальчика с лестницы. В результате инцидента ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Ей грозит до 5 лет лишения свободы с возможным ограничением в профессиональной деятельности до трех лет.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1232
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie