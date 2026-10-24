Киев / © Associated Press

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В среду 24 октября в Киеве произошли мощные взрывы. Российские беспилотники атакуют столицу.

Что известно о взрывах в столице — читайте в материале ТСН.ua.

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В Киеве в 14.42 объявили воздушную тревогу желтого уровня. В небе над столицей фиксируют реактивные БПЛА.

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По сообщениям Воздушных сил ВСУ, дроны направлялись в разные районы столицы. В частности, их фиксировали на Минском и Лесовом массивах, на Дарнице, Оболони, Подоле, Демеевке, Жулянах, Академгородке, Святошино и Борщаговке. По данным, мониторов не менее пяти «Гераней» кружат над Киевом и на окраинах.

После 15:00 в столице прогремели взрывы. Пока официальной информации от власти нет.

Воздушная тревога 15:17 субботы, 24 октября.

Напомним, утром 24 октября российские войска атаковали Киев — ударили по жилому сектору. В Оболонском районе в результате попадания одноэтажный жилой дом разрушился, после чего вспыхнул пожар. Два человека получили травмы.

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