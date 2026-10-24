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Россия атакует Киев: произошли взрывы — первые детали
В Киеве и области днем 24 октября было зафиксировано движение реактивных беспилотников.
В среду 24 октября в Киеве произошли мощные взрывы. Российские беспилотники атакуют столицу.
Что известно о взрывах в столице — читайте в материале ТСН.ua.
В Киеве в 14.42 объявили воздушную тревогу желтого уровня. В небе над столицей фиксируют реактивные БПЛА.
По сообщениям Воздушных сил ВСУ, дроны направлялись в разные районы столицы. В частности, их фиксировали на Минском и Лесовом массивах, на Дарнице, Оболони, Подоле, Демеевке, Жулянах, Академгородке, Святошино и Борщаговке. По данным, мониторов не менее пяти «Гераней» кружат над Киевом и на окраинах.
После 15:00 в столице прогремели взрывы. Пока официальной информации от власти нет.
Напомним, утром 24 октября российские войска атаковали Киев — ударили по жилому сектору. В Оболонском районе в результате попадания одноэтажный жилой дом разрушился, после чего вспыхнул пожар. Два человека получили травмы.