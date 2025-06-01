В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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Вечером в воскресенье, 1 июня, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В мониторинговых каналах предупреждают о вероятном пуске ракет «Искандер» или систем ПВО С-300/С-400.

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Как сообщалось ранее, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах

Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3.

Напомним, последний раз Россия атаковала Киевскую область беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на понедельник 26 мая.