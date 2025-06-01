- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 767
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице
Существует угроза применения врагом баллистического вооружения.
Вечером в воскресенье, 1 июня, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.
В мониторинговых каналах предупреждают о вероятном пуске ракет «Искандер» или систем ПВО С-300/С-400.
Как сообщалось ранее, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах
Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3.
Напомним, последний раз Россия атаковала Киевскую область беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на понедельник 26 мая.