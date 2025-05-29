Не удержала ребенка на лестнице: в Киеве воспитательнице грозит лишение свободы

Подозреваемая / © Полиция Киева

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В Киеве начнется суд над 46-летней воспитательницей частного детского сада, которая по халатности допустила падение 2-летнего мальчика с лестницы. В результате инцидента ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

Происшествие произошло в декабре прошлого года в Деснянском районе. По данным следствия, женщина, спускаясь с ребенком за руку, не удержала малыша, и он упал на твердую поверхность. Родители пострадавшего немедленно обратились в полицию.

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«В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что женщина, спускаясь по лестнице из столовой, не удержала 2-летнего мальчика, которого держала за руку, в результате чего ребенок упал на пол и получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.

Правоохранители, вместе с прокуратурой, квалифицировали действия воспитательницы по части 2 статьи 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Ей грозит до 5 лет лишения свободы с возможным ограничением в профессиональной деятельности до трех лет.

Напомним, в Киеве таксист выгнал пассажиров из-за маникюра у парня.