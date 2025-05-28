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- Киев
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В Киеве подросток забил человека до смерти деревянной палкой: ужасные подробности (фото)
Подросток ударил мужчину палкой более 40 раз — пострадавший скончался в больнице.
В Киевена Оболони 16-летний подросток деревянной палкой забил бездомного до смерти. Ему уже сообщено о подозрении за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram.
По информации Оболонской окружной прокуратуры города Киева, ювенальные прокуроры сообщили о подозрении несовершеннолетнему, который познакомился с бездомным возле супермаркета. После совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт. Во время ссоры подросток нанес мужчине более 40 ударов деревянной палкой по голове и телу.
Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, но через два дня он умер. Суд применил к подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.
Согласно Уголовному кодексу Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали о том, что в США подросток убил своих родителей, а потом планировал убить Трампа и сбежать в Украину