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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве подросток забил человека до смерти деревянной палкой: ужасные подробности (фото)

Подросток ударил мужчину палкой более 40 раз — пострадавший скончался в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Подозреваемый в убийстве

Подозреваемый в убийстве / © facebook.com/UA.KyivPolice

В Киевена Оболони 16-летний подросток деревянной палкой забил бездомного до смерти. Ему уже сообщено о подозрении за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram.

По информации Оболонской окружной прокуратуры города Киева, ювенальные прокуроры сообщили о подозрении несовершеннолетнему, который познакомился с бездомным возле супермаркета. После совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт. Во время ссоры подросток нанес мужчине более 40 ударов деревянной палкой по голове и телу.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, но через два дня он умер. Суд применил к подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Согласно Уголовному кодексу Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США подросток убил своих родителей, а потом планировал убить Трампа и сбежать в Украину

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